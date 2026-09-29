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Figaro: водитель во Франции разогнался на шоссе до 312 километров в час

Во Франции зафиксировали рекордное превышение скорости автомобиля Figaro: водитель во Франции разогнался на шоссе до 312 километров в час

Москва29 сен Вести.Правоохранительные органы Франции зафиксировали рекордное превышение скорости. Скорость автомобиля Porsche, двигавшегося по общественному шоссе, достигла отметки 312 километров в час, передает газета Figaro.

Нарушителем оказался иностранец. Он превысил скоростной режим на 170 километров в час с учетом вычета технической погрешности.

Разумеется, это самое значительное превышение скорости, когда-либо зарегистрированное во Франции говорится в материале

Нарушителю, как отмечается, может грозить лишение свободы на срок до трех месяцев, штраф в размере 3 750 евро, запрет на вождение на территории Франции, а также конфискация автомобиля.

Уточняется, что на этой же трассе в мае был установлен предыдущий скоростной рекорд: водитель Audi разогнался до 287 километров в час.

Ранее в Британии из-за движения по встречной полосе произошло серьезное ДТП, ставшее причиной перекрытия дороги и арестов. Водителем автомобиля-нарушителя оказалась 30-летняя женщина. Медицинское освидетельствование выявило превышение допустимого уровня алкоголя в крови.