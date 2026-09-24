Во Владимирской области возможны перебои с интернетом из-за опасности БПЛА Опасность БПЛА введена во Владимирской области, возможны перебои интернета

Москва24 сен Вести.Беспилотная опасность объявлена во Владимирской области, граждан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Беспилотная опасность … Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БПЛА и работы ПВО говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Граждан призвали быть более бдительными и осторожными, при необходимости звонить "112". Также по возможности надо оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, не подходить к окнам. При нахождении на улице или в автотранспорте надо направиться в ближайшее укрытие.