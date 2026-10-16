Во Владивостоке наказали родителей детей, забравшихся на пилон Золотого моста Во Владивостоке подростки забрались на пилон Золотого моста

Москва16 окт Вести.Во Владивостоке полицейские привлекли к административной ответственности родителей школьников, которые забрались на пилон Золотого моста. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции в MAX.

Заявление о незаконном проникновении на объект городской инфраструктуры поступило в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку.

По данным полиции, ребята 13, 14 и 15 лет договорились о совместном подъеме на пилон моста в интернет-чате. Они встретились в районе набережной Цесаревича, а затем два школьника сломали замок, обеспечив таким образом доступ к лестнице, ведущей на конструкцию сооружения.

Поднявшись на опору Золотого моста, подростки фотографировались и снимали происходящее на видео сказано в сообщении

Полицейские провели со школьниками и их родителями профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения, а также составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Собранные материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.