Порядка 46 тысяч тюльпанов высадят в октябре во Владивостоке

Во Владивостоке высадят 46 тысяч тюльпанов Порядка 46 тысяч тюльпанов высадят в октябре во Владивостоке

Москва20 сен Вести.В скверах, парках и на набережных Владивостока этой осенью высадят около 46 тысяч тюльпанов, сообщила пресс-служба городской администрации в мессенджере МАХ.

Высадка луковиц начинается в конце октября, когда температура почвы опускается до +10 градусов. Это позволяет растениям сформировать корневую систему, не прорасти раньше времени и распуститься следующей весной пояснили в мэрии

Там также напомнили, что прошедшей весной столицу приморья украшала 41 тысяча тюльпанов. Всего в течение года озеленители высаживают растения в 107 цветников общей площадью почти 8 тысяч кв. м.