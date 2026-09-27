День тигра отпраздновали во Владивостоке День тигра отметили во Владивостоке 27 сентября

Москва27 сен Вести.Тысячи жителей Владивостока 27 сентября пришли на центральную набережную, чтобы отметить День тигра. В регионе прошли красочное шествие, квесты и большой концерт, а президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей праздника. Об этом сообщает ИС "Вести".

Идея образовательного фестиваля, ставшего с начала двуххтысячных яркой визитной карточкой Владивостока, принадлежит охотоведу и писателю Владимиру Тройнину. Большое костюмированное шествие – главная и неотъемлемая часть праздника … Это не только способ провести выходной – а скорее образовательный проект. Сегодня каждый может узнать больше о редком хищнике – хозяине Приморской тайги передает корреспондент ИС "Вести"

По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, в Тигрином шествии приняли участие около 3 тыс. школьников и студентов в карнавальных костюмах.

Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, тигр — символ региона. Его можно увидеть на гербе, на флаге. Помимо праздников, проводимых в честь хищников, в школах будет вводится тигроведение.

День тигра — это праздник, посвященный защите редких хищников. В России День амурского тигра празднуют 27 сентября. Эта традиция проводится с 2000 года. Международный день тигра отмечается 29 июля.