"Тигроведение": губернатор Кожемяко рассказал о новом предмете в школах Приморья Губернатор Кожемяко: в школах Приморского края введут предмет "Тигроведение"

Москва27 сен Вести.В школах Приморского края введут новый предмет – "Тигроведение". Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Олег Кожемяко.

Он отметил, что на курсе школьникам будут рассказывать о повадках животных, которые являются символом края.

Тигр – символ нашего края, он на гербе, он на флаге. Вот у нас проводятся мероприятия, праздники. Вот сейчас в школах вводится "Тигроведение", которое будет детей уже приобщать к этим животным, знать их повадки заявил Кожемяко

В воскресенье, 27 сентября, во Владивостоке отмечают День тигра, в честь этого в столице Приморского края организованы конкурсы и концерты.

Ранее министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко заявил, что амурский тигр перестал быть вымирающим видом в РФ. Он подчеркнул, что сейчас задача состоит в поддержании текущего состояния и наблюдении за ареалом обитания животного.