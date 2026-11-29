SHOT: в пассажирский самолет во время посадки в Сочи ударила молния

Во время посадки в Сочи в пассажирский самолет ударила молния SHOT: в пассажирский самолет во время посадки в Сочи ударила молния

Москва29 ноя Вести.Во время посадки в Сочи в пассажирский самолет ударила молния, пишет SHOT.

По сведениям издания, летевший из Тюмени Airbus A320 авиакомпании "Ямал" уже снижался в аэропорту Адлер, когда экипаж увидел яркую вспышку и услышал сильный хлопок. Это произошло примерно на высоте 400 метров.

Пилоты продолжили снижение, и уже вскоре борт приземлился в Сочи.

Молния ударила в пассажирский самолет во время посадки в Сочи говорится в публикации

Когда специалисты осмотрели лайнер, выяснилось, что из-за удара молнии получила повреждение носовая часть: на ней зафиксировали отслоение краски.

На месте был проведен временный ремонт самолета, после которого судно допустили к полетам.