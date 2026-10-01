Молния ударила в носовую часть самолета авиакомпании IndiGo TOI: молния ударила в самолет индийской авиакомпании IndiGo

Москва8 окт Вести.Молния ударила в самолет индийской авиакомпании IndiGo, повредив его носовую часть, сообщила газета Times of India (TOI).

Пилоты, как отмечается, благополучно посадили самолет. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

В самолет авиакомпании IndiGo, следовавший из Патны в Лакхнау, ударила молния, в результате чего была повреждена носовая часть борта говорится в материале

Источник издания рассказал, что масштабы повреждений стали очевидны только после того, как самолет покинул взлетно-посадочную полосу.

В феврале 2026 года борт, выполнявший рейс Измир — Скопье, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после удара молнии.