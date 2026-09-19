В Подмосковье водитель скрылся после ДТП с автобусом, где пострадали 4 человека

Водитель Infiniti врезался в автобус в Балашихе и скрылся, пострадали четверо В Подмосковье водитель скрылся после ДТП с автобусом, где пострадали 4 человека

Москва19 сен Вести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Балашиха, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области в MAX.

Авария произошла сегодня, 19 сентября, около 12 часов на 20-м километре автодороги М-7 "Волга" в сторону Москвы.

По предварительным данным, управлявший легковым автомобилем Infiniti водитель совершил попутное столкновение с автобусом марки "ЛиАЗ", после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время четыре человека, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью говорится в публикации

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, а также принимают меры к задержанию правонарушителя.