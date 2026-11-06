Судоводитель погиб при опрокидывании лодки на реке Бахтемир под Астраханью

Водитель моторной лодки погиб при ее опрокидывании в Астраханской области Судоводитель погиб при опрокидывании лодки на реке Бахтемир под Астраханью

Москва6 ноя Вести.Водитель маломерного судна погиб в результате опрокидывания моторной лодки на реке Бахтемир в Астраханской области, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

По предварительной информации, в акватории реки Бахтемир вблизи села Вахрамеево Икрянинского района Астраханской области произошло опрокидывание моторной лодки, судоводитель которой погиб написали в пресс-службе

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, по итогам которой рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.