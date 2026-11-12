В Махачкале таксист ударил пассажирку кулаком в лицо, она выпрыгнула из авто

Водитель такси в Махачкале ударил пассажирку, она выскочила из машины на ходу В Махачкале таксист ударил пассажирку кулаком в лицо, она выпрыгнула из авто

Москва12 ноя Вести.Сотрудники Кировского отдела полиции Махачкалы разбираются в конфликте между водителем такси и его пассажиркой, конфликт между которыми закончился рукоприкладством и травмами, сообщает МВД по Республике Дагестан в мессенджере MAX.

Примерно в 19.40 28-летний водитель такси в пути нанес удары 52-летней жительнице Махачкалы говорится в публикации

Мужчину задержали. В отделе полиции он признался, что во время поездки между ним и пассажиркой возникла ссора. Женщина попросила его остановить автомобиль, но водитель лишь увеличил скорость. Когда пассажирка возмутилась, он ударил ее кулаком в лицо.

Напуганная клиентка дождалась, пока он поедет медленнее, открыла дверь и выпрыгнула из такси на ходу. Пострадавшей оказана медицинская помощь.