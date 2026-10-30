Москва30 октВести.Водитель Chevrolet Niva погиб при столкновении с трамваем в Саратове. Он умер на месте происшествия, пишет Life.
Один из пассажиров рассказал, что вагон сильно тряхнуло. В какой-то момент люди подумали, что состав сошел с рельсов.
Машина влетела в столбсказано в публикации
По словам очевидцев, никто в общественном транспорте не пострадал.
Прокуратура Октябрьского района организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.
Ведомство также контролирует ход и результаты процессуальной проверки обстоятельств аварии.