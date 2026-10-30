Водитель Chevrolet Niva погиб в Саратове при столкновении с трамваем

Водитель внедорожника погиб при столкновении с трамваем в Саратове Водитель Chevrolet Niva погиб в Саратове при столкновении с трамваем

Москва30 окт Вести.Водитель Chevrolet Niva погиб при столкновении с трамваем в Саратове. Он умер на месте происшествия, пишет Life.

Один из пассажиров рассказал, что вагон сильно тряхнуло. В какой-то момент люди подумали, что состав сошел с рельсов.

Машина влетела в столб сказано в публикации

По словам очевидцев, никто в общественном транспорте не пострадал.

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Ведомство также контролирует ход и результаты процессуальной проверки обстоятельств аварии.