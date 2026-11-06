Водителя, пропавшего после съезда автомобиля в Енисей, ищут в Туве В Туве ищут водителя съехавшего в Енисей автомобиля

Москва6 ноя Вести.В Туве сотрудники полиции и спасатели ведут поиски водителя, чей автомобиль был найден в реке Енисей. Об этом сообщили в МВД республики.

Рано утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что автомобиль "Лада Нива" белого цвета съехал в Енисей недалеко от горы Боом. Предварительно, водитель мог находиться в нетрезвом состоянии.

Позднее в полицию поступило заявление о пропаже мужчины, который выехал на указанном автомобиле и до настоящего времени не вернулся. В ходе проверки поступившей информации автомобиль "Лада Нива" был обнаружен возле реки Енисей говорится в сообщении

Полицейские совместно со спасателями проводят поисковые мероприятия.