Военный обозреватель Селезнев: "Южмаш" еще долго будет в зоне повышенного риска

Москва16 мая Вести.Завод "Южмаш" в Днепропетровске продолжит оставаться в зоне повышенного риска и подвергаться методичным атакам ВС РФ. Об этом заявил ИС "Вести" военный обозреватель, автор телеграм-канала "Конкретно" Денис Селезнев.

"Южмаш" был одним из крупнейших машиностроительных предприятий Советского Союза. Завод занимает огромную площадь и включает множество цехов и корпусов, а также располагает развитой подземной инфраструктурой. Именно эти особенности сделали предприятие стратегически значимым объектом, отметил он.

Поэтому он постоянно подвергается ударам и будет подвергаться еще долго. Хотя бы потому, что многие из этих помещений невосприимчивы к ударам с воздуха обычными вооружениями. Некоторые из них способны выдержать даже ядерное оружие. Поэтому уничтожать наземную инфраструктуру нужно методически, мешая работе, препятствуя той же логистике, энергоснабжению. Это единственный путь во взаимодействии с этим предприятием сейчас считает Денис Селезнев

Днепропетровский машиностроительный завод выпускает в том числе радиолокационные станции для зенитных комплексов "Оса". Здесь украинское конструкторское бюро планирует развернуть производство украинских баллистических ракет "Сапсан".

21 ноября 2024 года Россия нанесла удар по "Южмашу" с использованием новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Это стало первым боевым применением данного типа оружия.