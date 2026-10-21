Боец с позывным Ерман: наемники ВСУ уклонялись от боя при штурме Нефедовки

Военный рассказал об иностранных наемниках ВСУ в боях при штурме Нефедовки Боец с позывным Ерман: наемники ВСУ уклонялись от боя при штурме Нефедовки

Москва21 окт Вести.Иностранные наемники встречались в рядах украинских вооруженнных сил во время штурма российскими войсками Нефедовки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира взвода 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным Ерман.

По его словам, наемники не принимали участия в боевых действиях, поскольку были "одурманены властью" из-за отсутствия контроля со стороны командования.

Там были представители разных национальностей, наемники есть у них. Они одурманены властью своей, контроля от командования нет, из-за этого не вели бой с ВС РФ сказал боец

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян в беседе с ИС "Вести" заявил, что в составе наемных подразделений Вооруженных сил Украины действуют боевики из колумбийских и мексиканских картелей.