Восемь человек пострадали при наезде автомобиля в пригороде столицы Ирландии

Восемь человек получили травмы при выезде машины на тротуар в пригороде Дублина Восемь человек пострадали при наезде автомобиля в пригороде столицы Ирландии

Москва8 ноя Вести.Восемь человек в пригороде Дублина Дан-Лири пострадали после выезда автомобиля на тротуар, сообщил ирландский телеканал RTÉ.

Инцидент произошел на улице Оливера Планкетта в районе Монкстаун-Фарм. На место происшествия выехали полицейские, скорая помощь и пожарные.

Семь подростков-пешеходов и женщина-водитель в возрасте около 40 лет получили травмы… Подростков и женщину доставили в разные больницы для оказания медицинской помощи сообщил RTÉ

По предварительной информации, водительнице стало плохо, из-за чего она потеряла управление и выехала на тротуар. Улицу перекрыли, пока экстренные службы работают на месте инцидента.

Ранее автомобиль въехал в группу велосипедистов в городе Монклер, штат Калифорния. В результате происшествия два человека погибли, двое пострадали.