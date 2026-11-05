В Карелии отреагировали на информацию об отставке главы региона Глава Карелии Парфенчиков продолжает работу в плановом режиме

Москва5 ноя Вести.Глава Карелии Артур Парфенчиков находится на рабочем месте и продолжает работу в плановом режиме. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

Мы эту информацию не подтверждаем. Глава Карелии находится на рабочем месте сказала пресс-секретарь

Она добавила, что Парфенчикова плотный рабочий график, он работает в плановом режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе Парфенчикова с поста главы Карелии. Второй срок его полномочий истекает в сентябре 2027 года.