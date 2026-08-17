Глава Карелии уволил замминистра образования и спорта после проверки стадиона Парфенчиков уволил замминистра после срыва строительства стадиона в Кондопоге

Москва17 авг Вести.Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков снял с должности первого заместителя министра образования и спорта республики Антона Чивина по итогам выездной проверки строительства футбольного стадиона в Кондопоге. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Глава Карелии снял с должности первого заместителя Минобразования и спорта республики по итогам выездной проверки строительства стадиона в Кондопоге говорится в публикации

Ранее договор с компанией-подрядчиком из Санкт-Петербурга расторгли - работы шли с нарушениями, а систему водоотведения придется переделывать. Теперь объект передан местному подрядчику, который устанавливает освещение и исправляет дренаж.

Парфенчиков отметил, что вплоть до июля ему докладывали о благополучии на стадионе, тогда как по другим объектам вопросы и проблемы возникали постоянно.

У вас же тишь и благодать. Это говорит о равнодушии и о том, что никакого контроля не было цитирует Артура Пафенчикова агентство ТАСС

Дальнейшее строительство поручено курировать Министерству строительства республики.