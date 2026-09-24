Болибок: в вакцину от гриппа будут включены три штамма вируса

Врач Болибок рассказал, какие типы вирусов будут включены в вакцину от гриппа Болибок: в вакцину от гриппа будут включены три штамма вируса

Москва24 сен Вести.В вакцину от гриппа будут включены три штамма вируса: два типа А – свиной и гонконгский, а также B. Об этом ИС "Вести" заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он также добавил, что все эти вирусы мутировали.

В вакцину будут включены два типа гриппа A, это свиной грипп и грипп A, который называется Гонконг, и один вид – вирус гриппа B. Все три вируса гриппа, которые к нам придут. И уже начинается подъем этой заболеваемости небольшой, они все мутировавшие. Это значит, что ни у кого из населения не сохранилось иммунитета к этим вирусам, потому что вирус изменился, и иммунитет их не видит сказал Болибок

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пик заболеваемости гриппом в России ожидается на новогодние праздники.