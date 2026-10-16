Реаниматолог из Барнаула спасла шведа при подъеме на Килиманджаро

Врач из Барнаула покорила Килиманджаро и спасла молодого шведа Реаниматолог из Барнаула спасла шведа при подъеме на Килиманджаро

Москва16 окт Вести.Анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи №2 имени З.С. Баркагана" в Барнауле Мария Лифинцева, которая недавно поднялась на гору Килиманджаро, помогла парню из Швеции, который шел с ней в команде. Об этом медицинское учреждение сообщило в мессенджере MAX.

Молодому человеку стало плохо на высоте 2000 метров над уровнем моря – у него началась горная болезнь. Но у Лифинцевой была с собой аптечка, и она помогла. Парню стало лучше, и он даже успешно дошел вместе с ней до вершины.

Даже на высоте 2000 метров над уровнем моря врач остается врачом отмечается в публикации

Покоряя Килиманджаро, Мария прошла в общей сложности 63 километра: 4927 метров вверх и 5745 метров вниз.