Пенсионер из ХМАО год жил с разорванным сердцем и занимался спортом

Врачи Новосибирска прооперировали мужчину, год жившего с разрывом сердца Пенсионер из ХМАО год жил с разорванным сердцем и занимался спортом

Москва20 мая Вести.Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина провели операцию 65-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа, у которого диагностировали разрыв левого желудочка сердца. До операции пациент хорошо себя чувствовал и даже продолжал кардиотренировки, сообщает ТАСС.

14 лет назад мужчине сделали операцию на сердце, после которой кости его грудины срослись не полностью. Но неудобств это не доставляло. На плановом приеме врачи обнаружили, что из-за повторного разрыва органа под кожей пациента фактически бьется само сердце.

По мнению врачей, более года назад аневризма возникла вновь и разорвалась. Однако пациент не погиб и даже не узнал о произошедшем, поскольку кровь удержали в сердце спайки, сформировавшиеся после операции, и крупный тромб. В результате, возник огромный мешок с 1,5 литрами крови сообщает ТАСС со ссылкой на медцентр

Пациенту делали операцию в Новосибирске в течение пяти часов. Через месяц мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.