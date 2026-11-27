Москва27 нояВести.Врачи клинической больницы №2 Приморского края освоили новый способ операций на щитовидной железе – через небольшие разрезы во рту, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.
Поясняется, что операция без привычного разреза на шее. Пациенткой стала женщина с токсическим зобом.
Новый метод позволил подойти к органу со стороны полости рта. Через небольшие разрезы врачи ввели миниатюрную видеокамеру и инструментыговорится в сообщении
Изображение на экране с многократным увеличением помогло хирургу точно работать с тканями, сосудами и нервами.