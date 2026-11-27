Хирурги Приморья впервые удалили щитовидную железу без рубца на шее

Врачи Приморья использовали уникальный метод удаления щитовидки Хирурги Приморья впервые удалили щитовидную железу без рубца на шее

Москва27 ноя Вести.Врачи клинической больницы №2 Приморского края освоили новый способ операций на щитовидной железе – через небольшие разрезы во рту, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

Поясняется, что операция без привычного разреза на шее. Пациенткой стала женщина с токсическим зобом.

Новый метод позволил подойти к органу со стороны полости рта. Через небольшие разрезы врачи ввели миниатюрную видеокамеру и инструменты говорится в сообщении

Изображение на экране с многократным увеличением помогло хирургу точно работать с тканями, сосудами и нервами.