ВС Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Саны ВС Йемена нанесли удар по ВПП в аэропорту Саны из-за иранского самолета

Москва13 июл Вести.Вооруженные силы Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта йеменского города Сана с целью предотвратить посадку иранского самолета. Об этом сообщило Министерство обороны Йемена.

Аэропорт находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах". Как утверждают в ведомстве, хуситы запретили йеменской национальной авиации приземляться в этой воздушной гавани, а также настояли на том, чтобы самолет Ирана приземлился на территории Йемена.

Поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару говорится в заявлении Минобороны, которое приводит йеменское агентство SABA

Незадолго до удара Минобороны Йемена потребовало немедленно эвакуировать аэропорт Саны и предостерегло граждан от приближения к объекту. В ведомстве также подчеркнули, что Минобороны готово перехватывать любые самолеты, которые предпринимают попытки нарушить воздушное пространство страны.