Москва13 нояВести.Российская армия освободила Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской области, сообщили в Минобороны.
За неделю подразделения группировки войск "Север" решительными действиями установили контроль над населенным пунктом Никольское Сумской области, а вчера - над населенным пунктом Котовка Харьковской областиговорится в сообщении
В течение недели под контроль российской армии перешли также Шиловка в ДНР, а также Васильковое и Воскресенка в Запорожской области.
Потери вражеских войск за неделю составили порядка 8,35 тыс. человек.