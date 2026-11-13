Российская армия освободила Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской

ВС РФ освободили Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской Российская армия освободила Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской

Москва13 ноя Вести.Российская армия освободила Котовку в Харьковской области и Никольское в Сумской области, сообщили в Минобороны.

За неделю подразделения группировки войск "Север" решительными действиями установили контроль над населенным пунктом Никольское Сумской области, а вчера - над населенным пунктом Котовка Харьковской области говорится в сообщении

В течение недели под контроль российской армии перешли также Шиловка в ДНР, а также Васильковое и Воскресенка в Запорожской области.

Потери вражеских войск за неделю составили порядка 8,35 тыс. человек.