ВС РФ ударили по складу Fire Point под Киевом, где хранили детали дронов ВСУ ВС РФ поразили склад Fire Point с деталями дронов

Москва20 сен Вести.Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября атаковали логистические центры, склады и порты Украины, которые используются в интересах армии киевского режима. Одной из целей стал склад компании FIRE POINT, сообщило Минобороны РФ.

В результате удара поражены: в Киевской области склад компании "FIRE POINT" в н.п. Боярка (11 км юго-зап. Киева) говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что на атакованном складе хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.