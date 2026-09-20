Москва20 сенВести.Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября атаковали логистические центры, склады и порты Украины, которые используются в интересах армии киевского режима. Одной из целей стал склад компании FIRE POINT, сообщило Минобороны РФ.
В результате удара поражены: в Киевской области склад компании "FIRE POINT" в н.п. Боярка (11 км юго-зап. Киева)говорится в заявлении
В ведомстве уточнили, что на атакованном складе хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.