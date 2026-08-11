ВС РФ уничтожили 11 украинских БПЛА в Оренбургской области ВС РФ сбили 11 украинских беспилотников в Оренбургской области

Москва11 авг Вести.Система противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Оренбургской области. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев.

Над территорией Оренбуржья сегодня (11 августа. — Ред.) сбиты 11 беспилотников. Пострадавших, к счастью, нет. Все экстренные службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день стало известно, что в результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий региона.