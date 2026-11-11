МИД РФ: все больше стран голосуют против поправки к резолюции РФ в ООН

Все больше стран голосуют против поправки к резолюции РФ в ООН МИД РФ: все больше стран голосуют против поправки к резолюции РФ в ООН

Москва11 ноя Вести.Количество государств, выступающих против поправки с критикой России, внесенной в российский проект резолюции ООН о противодействии героизации нацизма, продолжает расти, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев в разговоре с журналистами ТАСС.

Даже если посмотреть на количество голосующих против поправки, оно все равно возросло сказал он

По его словам, некоторые государства, первоначально поддерживавшие российский документ, теперь рассматривают возможность воздержаться при голосовании.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции 10 ноября, направленной на борьбу с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ получил поддержку 117 государств. При этом западные представители внесли в него поправку с критикой политики России. Москва заявила, что не разделяет включенное положение, поскольку оно не относится к тематике резолюции.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о разочаровании позицией ряда союзников во время голосования в ООН.