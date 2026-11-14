МИД: голосование ФРГ и других стран подтвердило статус "вражеских государств" МИД: голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус "вражеских государств"

Москва14 ноя Вести.Голосование ФРГ, Италии и Японии против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма в Организации Объединенных Наций (ООН) подтвердило преждевременность любых дискуссий об исключении из Устава организации упоминаний о "вражеских государствах". Такое заявление сделал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в Telegram-канале.

Голосование ФРГ, Италии и Японии, а также ряда других государств, воевавших в годы Второй мировой войны против стран антигитлеровской коалиции, наглядно показало преждевременность дискуссий и предложений относительно исключения из текста Устава ООН формулировок о "вражеских государствах" выразил свое мнение он

По заявлению дипломата, среди 53 стран, выступивших против документа, были все три бывших государства "оси".

Лукьянцев полагает, что западные страны, стремясь добиться изоляции России, жертвуют этикой.

Термин "вражеское государство" упомянут в 53-й статье Устава ООН. Там сказано, что данный термин применяется к любой стране, которая во время Второй мировой войны была врагом любой из стран, подписавших Устав.

Ранее в Японии выразили мнение, что этот термин пора убрать из Устава ООН.