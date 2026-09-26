Япония и Германия не заслуживают новых мест в СБ ООН, заявил Лавров Лавров: Япония и Германия недостойны дополнительных мест в СБ ООН

Москва26 сен Вести.Япония и Германия недостойны новых кресел в Совете Безопасности ООН, так как встали на путь реваншизма и милитаризма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Россия принципиально настаивает, что реформа СБ ООН не должна предусматривать дополнительных мест для какой-либо из западных стран, подчеркнул дипломат.

Тем более Германии и Японии, которые встали на путь милитаризации и реваншизма сказал Лавров

В то же время Москва выступает за то, чтобы Азия, Африка и Латинская Америка были больше представлены в этом органе, продолжил дипломат.

Поддерживаем кандидатуры Бразилии и Индии на постоянные места при одновременном, подчеркну это, удовлетворении интересов Африканского континента с учетом консенсуса Эзулвини и Сиртской декларации подытожил Лавров

Ранее глава МИД РФ заявил, что игнорирование Западом украинского нацизма угрожает самим основам существования ООН.