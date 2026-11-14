МИД: позиция ФРГ и Италии в ООН заставляет подумать об их притязаниях на Совбез

МИД: голосование ФРГ и Италии в ООН заставляет подумать о притязаниях на Совбез МИД: позиция ФРГ и Италии в ООН заставляет подумать об их притязаниях на Совбез

Москва14 ноя Вести.Голосование Германии, Италии и Японии в ООН против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН заставляет задуматься об их притязаниях на статус членов Совета Безопасности ООН, написал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что итоги голосования более чем показательны с точки зрения отношения оппонентов к тематике сохранения исторической правды. По его словам, среди 53 голосов против оказались и три государства, бывшие членами Оси - Германия, Италия и Япония. Он напомнил, что это те страны, кто развязал Вторую мировую войну и кто определен в Уставе ООН как "вражеские государства".

Голосование ФРГ, Италии и Японии, а также ряда других государств, воевавших в годы Второй мировой войны против стран антигитлеровской коалиции, наглядно показало преждевременность дискуссий и предложений относительно исключения из текста Устава ООН формулировок о "вражеских государствах". Заставляет оно и задуматься о притязаниях этих стран на статус постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН указал Лукьянцев

По словам дипломата, бывшие страны-члены Оси своим голосованием совершили безответственный шаг, ставящий под сомнение искренность их заявлений об осознании вины за Вторую мировую войну. Он подчеркнул, что их позиция по российской резолюции не соответствует обязательствам при вступлении в ООН.

Ранее Лукьянцев сообщал о росте числа государств, выступающих против поправки с критикой России в проекте резолюции ООН о противодействии героизации нацизма.