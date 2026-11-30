Москва30 нояВести.Проблемы в отношениях России и Европы есть, однако стороны в будущем смогут их урегулировать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
У них [Европы] есть проблемы с Россией, а у России есть проблемы с ними. Но все урегулируетсясказал глава Белого дома
Ранее американский лидер сообщил, что считает вполне реальным скорое достижение договоренностей об урегулировании украинского конфликта.
Между тем спецпосланник президента США Джаред Кушнер отметил, что Вашингтон стремится наладить каналы связи между Россией и Европой.