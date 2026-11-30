"Все урегулируется": Трамп о разногласиях России и Европы Трамп: Россия и Европа урегулируют проблемы в отношениях

Москва30 ноя Вести.Проблемы в отношениях России и Европы есть, однако стороны в будущем смогут их урегулировать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

У них [Европы] есть проблемы с Россией, а у России есть проблемы с ними. Но все урегулируется сказал глава Белого дома

Ранее американский лидер сообщил, что считает вполне реальным скорое достижение договоренностей об урегулировании украинского конфликта.

Между тем спецпосланник президента США Джаред Кушнер отметил, что Вашингтон стремится наладить каналы связи между Россией и Европой.