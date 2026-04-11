Коммунальщик из Донецка рассказал, как ВСУ атаковали аварийную бригаду на вызове

Москва11 апр Вести.Слесарь аварийно-диспетчерской службы "Донбассгаз" филиала ООО "ЧМНГ" Алексей Гицарев в интервью информационной службе "Вести" рассказал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали бригаду, которая была на вызове и устраняла последствия прилетов вражеских снарядов.

Работник службы рассказал, что бригада отправилась на поступивший сигнал для устранения утечек в газопроводе, который был поврежден в результате обстрела.

Рядовой сигнал, заявка – обстрел. Приехали на один адрес – устранили утечки, установили бандаж, устранили утечки. Вторая заявка – приехали, опять то же самое: битые газопроводы. Начали разворачиваться для устранения – тут прилет, который поменял все. Били по нам целенаправленно. Нас там большая группа была, аварийная бригада была, были пожарные, и вот били четко по людям, потому что мастеру прилетело четко под ноги сзади рассказал Гицарев

Ранее в правительстве ЛНР сообщили, что трое мирных жителей Кременной ранены в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю.