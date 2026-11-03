Женщина и трое детей пострадали при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

ВСУ ударили по микроавтобусу в Белгородской области, ранены женщина и 3 детей Женщина и трое детей пострадали при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

Москва3 ноя Вести.Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу в Белгородской области. В результате четыре человека пострадали, трое из них – дети. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.

Транспортное средство было атаковано в селе Введенская Готня Ракитянского округа.

10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших — женщины и девочки 5 лет — предварительно, акубаротравмы. Всем оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгорода написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. При необходимости их переведут в федеральные центры.