Москва3 нояВести.Украинские боевики нанесли удар по микроавтобусу в Белгородской области. В результате четыре человека пострадали, трое из них – дети. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.
Транспортное средство было атаковано в селе Введенская Готня Ракитянского округа.
10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших — женщины и девочки 5 лет — предварительно, акубаротравмы. Всем оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгороданаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. При необходимости их переведут в федеральные центры.