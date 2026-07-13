Москва13 июлВести.В Белгородской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по пожарным расчетам, которые работали на месте предыдущей атаки противника. В результате ранения получили двое сотрудников, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Под ударом ВСУ оказался город Грайворон. Целью врага стал гаражный массив, где после сброса взрывоопасного предмета загорелись пять боксов и три машины внутри.
На ликвидацию происшествия выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 22 и добровольная пожарная команда села Гора-Подол. Во время тушения произошли две повторные атаки FPV-дронов по личному составу и пожарно-спасательной технике. К сожалению, вследствие повторных ударов пострадали двое сотрудников МЧС Россииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии пострадавших нет.