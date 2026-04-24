На Ставрополье арестован второй участник нападения на бойца СВО

Второй фигурант дела об избиении участника СВО на Ставрополье арестован На Ставрополье арестован второй участник нападения на бойца СВО

Москва24 апр Вести.В Ставропольском крае суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго обвиняемого в нападении на участника специальной военной операции. Об этом сообщает в MAX краевое СУ СК РФ.

Следователем Изобильненского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому краю расследование уголовного дела продолжается говорится в сообщении

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту избиения участника СВО в городе Изобильном. Нападение произошло 19 апреля 2026 года. 37-летний боец получил телесные повреждения.

Один из участников нападения уже был заключен под стражу.