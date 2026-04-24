Москва24 апрВести.В Ставропольском крае суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго обвиняемого в нападении на участника специальной военной операции. Об этом сообщает в MAX краевое СУ СК РФ.
Следователем Изобильненского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому краю расследование уголовного дела продолжаетсяговорится в сообщении
Ранее уголовное дело было возбуждено по факту избиения участника СВО в городе Изобильном. Нападение произошло 19 апреля 2026 года. 37-летний боец получил телесные повреждения.
Один из участников нападения уже был заключен под стражу.