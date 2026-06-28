Вучич: Сербия использует опыт Ирана по созданию подземных укрытий для дронов Вучич: Сербия воспользуется иранским опытом создания подземных укрытий для БПЛА

Москва28 июн Вести.Сербия использует иранский опыт, полученный в последнем конфликте с США, при постройке подземных укрытий для размещения беспилотников и других видов вооружения. Об этом заявил президент республики Александр Вучич после показательных стрельб национальных вооруженных сил.

Мы поступим, следуя примеру Ирана, а они сделали это весьма впечатляюще: они перенесли все под землю, когда их пусковые установки появляются на земле и когда их замечают вражеские разведчики, они снова уходят под землю. Они построили серьезные производства, все находится под землей сказал он

По словам Вучича, Сербия "будет производить десятки тысяч беспилотников, которые необходимо будет прятать".

Ранее сербский лидер объявил о формировании в армии страны подразделения по управлению БПЛА и беспилотными платформами.