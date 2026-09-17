Москва17 сен Вести.Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве заработает масштабная выставка к 170-летию со дня рождения Михаила Врубеля. Подробнее о проекте в комментарии ИС "Вести" рассказал куратор, режиссер выставочного спектакля Сергей Хачатуров.

Выставка "Врубель. Рождение нового искусства" стартует 18 сентября и продлится до 17 февраля 2027 года.

По словам куратора проекта, в рамках выставки создатели планируют преодолеть стереотипы восприятия Врубеля и показать его как виртуозного мастера не только в изобразительном искусстве, но и практическом ремесле.

Был очень виртуозный мастер, и даже в том жанре, который кажется прикладным и низким для творчества – это не картины большие, а именно вазы, это блюдце, это скажем так, маленькие пластические импровизации. Вот в этих жанрах, в керамике прежде всего, он был столь же виртуозен и сложен, что и в своей большой живописи. И, собственно, наша выставка, главная ее цель — показать, что для великого художника не существует низкого и высокого искусства. Это единый синтез, где все взаимосвязано, где все перетекает одно в другое, где все вращается как кристалл. И сама наша выставка подобна кристаллу, поскольку в его гранях преломляются и таинственным светом светят различные эпохи сказал Хачатуров

Выставка "Врубель. Рождение нового искусства" продолжает серию исследований музея, посвященную великим художникам. В экспозиции будет представлено около 400 произведений из фондов Музея декоративного искусства, Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, музея-заповедника "Абрамцево" и других государственных и частных собраний.