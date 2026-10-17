Warner Bros. зарегистрировала в России два товарных знака по "Гарри Поттеру" Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки Hogwarts и Hogwarts Legacy

Москва17 окт Вести.Американская киностудия Warner Bros. оформила в России права на два товарных знака, связанных со вселенной "Гарри Поттера", - Hogwarts и Hogwarts Legacy. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Как выяснило агентство, заявки на регистрацию поступили из США в феврале и марте 2026 года.

Товарный знак Hogwarts зарегистрирован сразу по пяти классам Международной классификации товаров и услуг. Они охватывают программное обеспечение для видеоигр, бумажную и картонную продукцию, одежду, игрушки, а также образовательные и развлекательные услуги.

Второй товарный знак - Hogwarts Legacy - совпадает с названием компьютерной игры по мотивам произведений Джоан Роулинг. Его регистрация распространяется только на программное обеспечение для видеоигр.