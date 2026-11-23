Москва23 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу не удалось наладить контакты и добиться встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В прошлом году президент Трамп пытался связаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по существующим телефонным линиям и каналам связи. Никто ему не перезвонил говорится в сообщении газеты

Отмечается, что Трамп затем написал письмо северокорейскому лидеру. Его передали дипломату КНДР в ООН, но тот бросил нераскрытое письмо перед представителем США.

Трамп пытался встретиться с Ким Чен Ыном в ходе поездок в Азию на саммиты АСЕАН и АТЭС, но лидер КНДР выдвинул условия, которые Вашингтон не мог принять, пишет издание. Оно не уточняет, какие это были условия.

Ранее Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в Китае после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский госсекретарь Марко Рубио подчеркивал, что США всерьез рассматривают возможность проведения такой встречи.