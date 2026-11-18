Москва18 ноя Вести.США всерьез рассматривают возможность проведения встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Трамп никогда не рассматривал переговоры с кем-либо как уступку, отметил Рубио.

Президент считает, что если у нас есть проблемы с КНДР, то единственный способ решить их - взаимодействие. Это может оказаться невозможным. Я не говорю, что встреча состоится завтра. Я говорю лишь, что президент хочет встречи и обсуждений