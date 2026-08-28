"Яблоко" сняли с выборов в заксобрание Свердловской области Партию "Яблоко" сняли с выборов в свердловское заксобрание

Москва28 авг Вести.Свердловский областной суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии "Яблоко" на выборах в законодательное собрание региона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел дело по иску регионального отделения ЛДПР.

Истец ссылался на обстоятельства, установленные ранее вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 10 августа 2026 года, указывал на допущенные административным ответчиком нарушения требований избирательного законодательства говорится в сообщении

В частности, в иске речь идет о злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении законодательства об интеллектуальной собственности. Кроме того, в иске указывалось, что партия использовала средств больше, чем размер избирательного фонда.

Ранее Центральная избирательная комиссия России исключила партию "Яблоко" из избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. ЦИК представил обновленный вариант бюллетеня с десятью партиями.

Выборы пройдут в Единый день голосования - с 18 по 20 сентября 2026 года. Одновременно с голосованием за депутатов Госдумы состоится серия избирательных кампаний в региональные и местные органы власти.