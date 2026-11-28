Москва28 ноя Вести.В штате Южная Австралия обнаружили и изъяли тростниковую жабу, токсин которой может быть смертельно опасен для домашних животных и местной фауны. Об этом следует из данных ведомства по первичным отраслям и регионам штата (PIRSA).

Амфибию заметили на прошлой неделе в районе болот Грейндж, однако в ведомство о находке сообщили только спустя три дня. После этого специалисты службы биобезопасности начали поиски и минувшей ночью обнаружили жабу.

В PIRSA отметили, что появление каждой тростниковой жабы в Южной Австралии представляет угрозу для местных диких животных и питомцев. В ведомстве пояснили, что токсины этих амфибий могут быть смертельными для животных, которые попытаются их съесть.

По данным ведомства, устойчивых диких популяций тростниковых жаб в Южной Австралии не выявлено. При этом отдельные особи иногда попадают в штат с транспортом, автодомами, грузами и багажом, в том числе после поездок с Бали и Фиджи.

PIRSA призвало жителей сообщать о подозрительных находках, не убивать и не выпускать жаб, а также проверять автомобили и багаж после поездок.

Ранее в Австралии нашли крупнейшую в мире тростниковую жабу. Огромную амфибию вида Rhinella marina, также известного как жаба-ага, поймали рейнджеры одного из национальных парков. Ее вес составил не менее 2,7 килограмма, а сотрудники парка прозвали находку "Жабзиллой" (Toadzilla).