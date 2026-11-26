Москва26 ноя Вести.Ученые из Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН) нашли в Байкале и водохранилищах Ангары цианобактерии, вырабатывающие опасные для людей и животных токсины. В некоторых местах их концентрации в сотни раз превысили допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают "Известия".

Заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых пояснила, что речь идет о микроцистинах и сакситоксинах. По ее словам, первые при попадании в организм человека или животного могут спровоцировать отравление и поражение печени, а вторые являются нейротропными ядами, которые оказывают воздействие на нервную систему. Они блокируют передачу сигналов между нервными клетками, что может привести к параличу и даже гибели организма, пояснила Белых.

Она рассказала, что раньше эта проблема была неактуальной, поскольку Байкал известен чистейшей водой, а активность цианобактерий чаще связывают с загрязненными акваториями. Однако в ходе исследований в толще озерной воды ученые сначала обнаружили генетические следы микроорганизмов, ответственных за выработку опасных токсинов, а позднее сами вещества выявили в воде и донных отложениях.

Ранее сообщалось, что на севере острова Ольхон на Байкале была найдена странная зона протяженностью около 400 метров. Там у ученых отказывали компасы. Сообщается, что на глубине 5-6 метров под землей приборы обнаружили куполообразные объекты, два искусственных оврага и старую кирку.