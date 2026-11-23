Названы вещества, которыми могли быть отравлены купюры в ДНР и Белгороде Эксперт предположил, какими веществами могли быть отравлены купюры в ДНР

Москва23 ноя Вести.Разбросанные по улицам Макеевки в ДНР и в Белгороде купюры могут быть отравлены веществом кожно-нарывного действия или нейротоксинами. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт, специалист по биологической безопасности, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

В ДНР и Белгороде зафиксированы случаи появления разбросанных денежных купюр, которые могут быть пропитаны опасными химическими веществами.

На этих купюрах, скорее всего, или вещество кожно-нарывного действия, типа иприт, люизит, либо какой-нибудь нейротоксин, либо действительно яд, что называется, из арсеналов спецслужб, который трудно выявить и трудно определить его классификацию. Думаю, что последняя версия, наиболее реальная сказал эксперт

По его словам, такая атака на российские регионы несет в себе цель нанесение максимального ущерба России любыми средствами.

Это вещи достаточно стойкие, иприт может до нескольких месяцев в условиях зимы действовать. Люизит похуже, конечно, он более гидроскопичен, то есть он гидрализуется водой, но тоже на неделю хватит его объяснил Никулин

Он добавил, что в случае возникновения каких-либо симптомов нужно сразу же вызвать скорую помощь, а также вымыть руки с мылом и не прикасаться к лицу.

21 ноября в Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Был зафиксирован случай госпитализации человека, контактировавшего с данными купюрами с диагнозом "отравление неустановленным веществом".