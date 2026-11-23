Эксперт Никулин: киевский режим действует не на поле боя, а через мирных граждан

Эксперт - о случаях с появлением в ДНР купюр, отравленных ВСУ Эксперт Никулин: киевский режим действует не на поле боя, а через мирных граждан

Москва23 ноя Вести.Киевскому режиму нужно хоть чем-то оправдаться, поэтому он пытается воздействовать на Россию не на поле боя, а через мирных жителей. Так военный эксперт, специалист по биологической безопасности, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в интервью ИС "Вести" прокомментировал случаи появления отравленных денежных купюр в ДНР и Белгороде.

Я думаю, что у ВСУ и у Зеленского такая ситуация, что им нужны хоть какие-то успехи, чтобы оправдать свое существование перед западными хозяевами… Цель действий одна - нанесение максимального ущерба России сказал Никулин

По его словам, разбросанные на улицах купюры могут быть пропитаны либо веществами кожно-нарывного действия, типа иприта и люизита, либо нейротоксинами, либо ядом из арсенала спецслужб.

Их ночью сбросить с дрона, с воздушного шара можно. Хотя много идейных нацистов проникли на нашу территорию и продолжают гадить сказал эксперт

Он добавил, что в случае возникновения каких-либо симптомов нужно сразу же вызвать скорую помощь, а также вымыть руки с мылом и не прикасаться к лицу.

В Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Был зафиксирован случай госпитализации человека, контактировавшего с данными купюрами с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

Подозрительные денежные купюры появились также в ряде районов Белгорода.