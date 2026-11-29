В Новой Зеландии морская львица зашла отдохнуть в кафе и уснула

Беременная морская львица уснула на полу кафе в Новой Зеландии В Новой Зеландии морская львица зашла отдохнуть в кафе и уснула

Москва29 ноя Вести.В новозеландском городе Данидин беременная морская львица по кличке Туи зашла в кафе на пляже Сент-Клэр и устроилась спать прямо на полу. Об этом сообщает телеканал TVNZ.

Владелица кафе Сара Флутей отметила, что это животное уже несколько недель появляется то в городских парках, то в песочницах у дороги. По ее словам, Туи отличается общительным характером и часто развлекает местных жителей своими играми в песке.

В тот день морская львица сначала отдыхала на улице в тени за зданием, а затем зашла внутрь помещения и прилегла отдохнуть.

Несмотря на мирное поведение Туи, представители департамента охраны природы Новой Зеландии призвали граждан проявлять осторожность в связи с тем, что морские львы остаются дикими хищниками, поэтому наблюдать за ними следует с безопасного расстояния не менее 20 метров, стараясь не тревожить.

Ранее тысячи мелких рыб выбросились на берег на юге Испании, спасаясь от неизвестного хищника.