Во Владивостоке туристы собирают морских червей, выброшенных на берег штормом

После шторма во Владивостоке на берег выбросило морских червей Во Владивостоке туристы собирают морских червей, выброшенных на берег штормом

Москва27 сен Вести.Во Владивостоке туристы ведрами собирают морских червей, выброшенных на берег бухты Лазурная после шторма. Об этом сообщило ИС "Вести".

Речь идет об Urechis unicinctus — крупных морских червях, известных как "черви-трактирщики". Этот вид обитает в норах в песке и грязи, а взрослые особи могут достигать длины 10-30 см.

Местные интереса к ним особо не проявляют, а вот туристы из Азии активно собирают их в пластиковые ведра и баки отмечается в материале

В Японии, Китае и Корее Urechis считают съедобным — отмечается, что мясо имеет сладковатый вкус и богато аминокислотами. Его тушат, едят сырым или делают порошок-усилитель вкуса.