Москва27 сенВести.Во Владивостоке туристы ведрами собирают морских червей, выброшенных на берег бухты Лазурная после шторма. Об этом сообщило ИС "Вести".
Речь идет об Urechis unicinctus — крупных морских червях, известных как "черви-трактирщики". Этот вид обитает в норах в песке и грязи, а взрослые особи могут достигать длины 10-30 см.
Местные интереса к ним особо не проявляют, а вот туристы из Азии активно собирают их в пластиковые ведра и бакиотмечается в материале
В Японии, Китае и Корее Urechis считают съедобным — отмечается, что мясо имеет сладковатый вкус и богато аминокислотами. Его тушат, едят сырым или делают порошок-усилитель вкуса.