Москва16 нояВести.Тысячи мелких рыб выбросились на берег на юге Испании, спасаясь от неизвестного хищника, сообщило издание Sur.
Инцидент произошел днем 15 ноября в поселке Калета-де-Велес в автономном сообществе Андалусия.
В это воскресенье в полдень тысячи небольших рыб, родственных сардинам, устроили настоящее бегство в рыболовецком порту Калета-де-Велес. Рыбы начали стремительно выпрыгивать из воды и падать на причал, а также между рыболовными сетями, сложенными рядом с судами. Зрелище продолжалось около двадцати минутговорится в публикации
Представительница Рыбацкой гильдии Калета-де-Велес Мари Кармен Навас объяснила, что подобное поведение рыб, вероятно, вызвано столкновением с хищником и попыткой спастись от него. Установить, кто именно преследовал рыб, пока не удалось.
Ранее в Новой Зеландии на берегу оказались от 40 до 50 черных дельфинов, все они погибли.