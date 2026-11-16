Тысячи рыб выпрыгнули на сушу в Испании, спасаясь от неизвестного хищника

Неизвестный хищник заставил тысячи рыб выброситься на берег в Испании Тысячи рыб выпрыгнули на сушу в Испании, спасаясь от неизвестного хищника

Москва16 ноя Вести.Тысячи мелких рыб выбросились на берег на юге Испании, спасаясь от неизвестного хищника, сообщило издание Sur.

Инцидент произошел днем 15 ноября в поселке Калета-де-Велес в автономном сообществе Андалусия.

В это воскресенье в полдень тысячи небольших рыб, родственных сардинам, устроили настоящее бегство в рыболовецком порту Калета-де-Велес. Рыбы начали стремительно выпрыгивать из воды и падать на причал, а также между рыболовными сетями, сложенными рядом с судами. Зрелище продолжалось около двадцати минут говорится в публикации

Представительница Рыбацкой гильдии Калета-де-Велес Мари Кармен Навас объяснила, что подобное поведение рыб, вероятно, вызвано столкновением с хищником и попыткой спастись от него. Установить, кто именно преследовал рыб, пока не удалось.

Ранее в Новой Зеландии на берегу оказались от 40 до 50 черных дельфинов, все они погибли.