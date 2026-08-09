Cadena SER: около 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании

На фестивале фейерверков в Испании произошло ЧП, пострадали десятки человек Cadena SER: около 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании

Москва9 авг Вести.Около 27 человек пострадали на фестивале для любителей фейерверков в испанской провинции Аликанте. Информацию о происшествии распространила радиостанция Cadena SER.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 9 августа, во время запуска фейерверка.

Из-за пиротехнической неисправности ... до 27 человек пострадали сказано в материале радиостанции

Пострадавшие были госпитализированы.

Фестиваль Castell de l'Olla около четырех десятков лет проходит в городе Альтеа. По данным из открытых источников, в рамках этого мероприятия фейерверки запускают прямо с моря с помощью плавучих платформ.