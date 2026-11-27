Беременная заключенная сбежала на тюремном авто, пока конвоиры отошли поесть В США беременная заключенная сбежала на тюремном автомобиле

Москва27 ноя Вести.В США 26-летняя беременная заключенная угнала автомобиль сотрудников колонии и сбежала. Об этом рассказало издание The New York Times.

По данным газеты, инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Беременная, осужденная за несколько краж и ограблений, посетила женскую консультацию, после чего ее должны были везти обратно в тюрьму. По дороге сотрудники колонии остановились на парковке и отошли в закусочную. В этот момент в машине Dodge остались беременная (ехала на заднем сидении, без наручников в связи со своим положением) и еще один заключенный. Он вышел из автомобиля, а женщина пересела на переднее сиденье и уехала.

Спустя час угнанный автомобиль был обнаружен в пяти километрах от закусочной. Беременной в машине не было, ее ищут.

По данным из СМИ, женщину зовут Ребекка Тейлор. Были найдены ее тюремный комбинезон и выданный ей мобильный телефон.